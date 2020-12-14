В Ханты-Мансийске закончили благоустройство парка имени Бориса Лосева Фото: управление общественных связей

Состоялась общественная приёмка благоустройства парка имени Бориса Лосева. Изменения прошли в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В состав комиссии вошли представители Департамента ЖКХ и энергетики ХМАО-Югры, администрации Ханты-Мансийска, Думы города, общественного совета по вопросам ЖКХ, общественной инспекции в сфере архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального комплекса, регионального общественного движения инвалидов колясочников «Преобразование» и регионального отделения ОНФ. Также в приёмке участвовал представитель подрядчика ООО «Юграстройсервис».

В парке проведён целый комплекс работ по модернизации. Все новые объекты дополняют друг друга. Первым пунктом проверки стала новая зона отдыха. Здесь установлено 3 навеса с качелями, 7 скамеек, урны и велопарковка. На обновленной площадке появилось наливное травмобезопасное покрытие, установлено 2 комплекса с турниками и шведской стенкой, брусья для отжиманий, трехуровневая скамейка и параллельные жерди. Обновили спортивную площадку, с применением механизма инициативного бюджетирования.

- Первая площадка была поставлена также по инициативе горожан. Ребята получили разрешение администрации и самостоятельно занялись вопросами установки снарядов. Здесь проводилось много тренировок, соревнований и со временем площадка пришла в негодность - рассказал автор проекта Валерий Муравьёв.

Валерий Муравьёв также сообщил, что в Ханты-Мансийске есть целое сообщество активистов которые занимаются уличной гимнастикой. При проектировании комплекса мы обсуждали каждую деталь. Турники подбирали пониже, чтобы было удобно заниматься молодёжи. На старой площадке нам очень не хватало скамейки куда можно было бы положить вещи. Многие ребята приезжают на велосипедах из Самарово, поэтому хорошо, что здесь появилась специальная парковка. Раньше велосипеды приходилось пристёгивать к турникам и это было очень неудобно.

Преображение парка началось ещё в июле этого года. Большая часть строительных работ выполнена в срок, но с поставкой конструкций для зоны отдыха подвел завод изготовитель. Однако это не отразилось на качестве монтажа.

Ещё один объект который ждёт преображение – это старая зона аттракционов. Здесь уже уложено новое мягкое покрытие. Ведутся обсуждения с участием общественников города, по поводу того, что стоит здесь разместить.