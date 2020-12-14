В Югре столкнулись Ниссан Кашкай» и «Фиат Дукато», пострадали 5 человек Фото: ГИБДД России

На территории округа зарегистрировано 13 ДТП за выходные, в которых 1 человек погиб, 16 – получили травмы, в том числе 3 несовершеннолетних.

12 декабря в 16:56 на 23 км автодороги «подъездная к г. Белоярский», в результате столкновения двух транспортных средств «Ниссан Кашкай» и «Фиат Дукато» были травмированы 5 человек: водитель и пассажир «Ниссана», а также 3 пассажира «Фиат», в том числе 2 девочки, 9 и 14 лет. Причиной происшествия стало выезд на полосу встречного движения 66-летнего водителя автомобиля «Ниссан».

Сотрудниками Госавтоинспекции задержан 41 водитель за управление автомобилем в состоянии опьянения, 19 – за отказ от медицинского освидетельствования, 12 – за повторное управление транспортом в пьяном виде. 71 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 79 – за нарушение требований к перевозке детей.

Окружная Госавтоинспекция предупреждает, любой выезд на полосу встречного движения представляет опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения.