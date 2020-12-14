За выходные в Югре зарегистрировано 138 преступлений Фото: Татьяна Коркина

За минувшие выходные в Югре зарегистрировано 138 преступлений, по горячим следам раскрыто 78.

В Сургуте 32-летний мужчина наведался в цветочный магазин, присмотрел букет в пределах 2,5 тысяч рублей и вместо того, чтобы его купить решил незаметно вынести. Но похитителю не удалось далеко уйти. Хозяйка торгового павильона быстро сообщила в дежурную часть полиции о краже и грабитель был задержан по горячим следам, теперь он находится под подпиской о невыезде.

Житель Нижневартовска совершал покупки за чужой счет. Мужчина нашел банковскую карту и решил пройтись по магазинам, потратив при этом более 7 тысяч рублей. Если бы не сотрудники полиции, которые вовремя отреагировали, то ущерб, причиненный заявительнице, мог бы вырасти в разы.

В Советском районе задержаны 19-летний и 15-летний молодые люди за ранее совершенные преступления. Одно из них – кража аккумуляторной батареи с трактора, другое – кража 2 чугунных люков с коллектора теплотрассы. возбуждены уголовные дела.

В Нижневартовске 37-летний мужчина в сетевом магазине одежды примерил куртку и решил уйти в обновке, стоимостью более 4 тысяч рублей. Во время беседы мужчина дал признательные показания. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.

В Белоярском районе в посёлке Сорум сотрудникам полиции удалось раскрыть кажу строительных инструментов из подвала строящегося дома. Похитителем оказался 21-летний местный житель. Стоимость краденного превысила 28 тысяч рублей. Против нарушителя закона возбуждено уголовное дело.