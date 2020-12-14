Число заболевших коронавирусом в Югре на 14 декабря 2020 года увеличилось на 230 человек Фото: pixabay.com

По сообщению Оперативного штаба на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 14 декабря зарегистрировано и лабораторно подтверждено 37 479 случаев новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зафиксировано 230 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитете.

По клинической структуре: на момент выявления у 184 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 38 зафиксирована пневмония, у 8 человек коронавирус обнаружен, но не проявляет симптомов.

Контакт установлен в 210 случаях, по 20 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 11 897 человек, сняты с наблюдения – 111 837 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследовано 3 412 человек, всего – 1 125 780.

Первые в списке по заболеваемости: Сургут – 30; Ханты-Мансийск – 25; Нягань – 18; Нижневартовск – 17; Сургутский район – 16; Нефтеюганск – 16; Нефтеюганский район – 13; Кондинский район – 12; Урай – 11; Мегион – 11.

Далее идут: Советский район – 8; Покачи – 8; Лангепас – 7; Березовский район – 7; Югорск – 6; Белоярский район – 6; Пыть-Ях – 5.

Заканчивает список: Радужный – 4; Когалым – 4; Октябрьский район – 3; Ханты-Мансийский район – 2; Нижневартовский район – 1.

В тяжелом состоянии находятся 157 пациентов, 96 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 472 человека. За сутки выздоровели 246 человек, за весь период пандемии – 33 210 югорчан.