В Нефтеюганске задержан подозреваемый в изнасиловании Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Нефтеюганским межрайонным следственным отделом СУ СК России по ХМАО – Югре возбуждено уголовное дело по двум статьям: "незаконное проникновение в жилище" и "покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийством".

4 декабря 2020 года около 22 часов 30 минут, мужчина, угрожая жительнице Нефтеюганска, зашел в ее квартиру и повалил ее на пол. Схватив ее за шею и угрожая убийством в случае сопротивления или криков о помощи, попытался изнасиловать. Но совершить изнасилование он не смог и из мести за свою несостоявшуюся попытку отобрал у девушки телефон, стоимостью 15 тысяч рублей, сбежал.

По подозрению в совершении указанных преступлений 9 декабря 2020 года задержан 30-летний гражданин Азербайджанской Республики, который незаконно находится на территории Российской Федерации. Мужчина арестован, скорее всего, жертвами злоумышленника могут быть и другие жители Нефтеюганского района.

Следственный комитет просит югорчан, узнавших обвиняемого, к которым со стороны задержанного применялись какие-либо незаконные действия, просьба обратиться в Нефтеюганский межрайонный следственный отдел по телефону 8 (3463) 23-06-55 или в полицию – 102.

По уголовному делу расследование продолжается.