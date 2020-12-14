Югорские школьники прошли отборочные этапы олимпиады по ОБЖ Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Советском прошли отборочные этапы олимпиады по ОБЖ среди учащихся 7-11-х классов. Организаторы мероприятия определили уровень подготовки старшеклассников по таким направлениям, как владение приемами оказания первой помощи, выживание в условиях природной среды, правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Школьники продемонстрировали умение пользоваться компасом, медицинским жгутом и бинтами, ориентироваться на местности, навыки оказания помощи утопающему, знания по устройству и принципу работы огнетушителей.

Сотрудники МЧС России оценивали умения школьников. Заместитель 48-й пожарно-спасательной части Николай Прокофьев проверил теоретические знания школьников по теме «Ликвидации открытого горения электроприбора». Ребятам необходимо было выбрать нужный огнетушитель для тушения того или иного класса пожара, а также рассказать последовательность действий при пожаре. Школьники на время надевали боевую одежду пожарного и демонстрировали боевое развёртывание от пожарного крана к очагу возгорания.

- Школьники Советского района в целом продемонстрировали хороший уровень знаний по программе обучения основам безопасности жизнедеятельности. Это говорит об ответственном подходе к делу самих учащихся - отметили спасатели.

По результатам муниципального этапа победители будут защищать честь Советского района и школы на окружных соревнованиях.