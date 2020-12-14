Погода в Югре на 14 декабря 2020 года: облачно с прояснениями Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 14 декабря: Днём температура воздуха -6,-11 ºС. Ночью --11,-16 ºС, на западе округа -5,-10 °С. Облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, изморозь. Ветер юго-западный, западный 5 – 10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -7,-9 ºС, ночью -11,-13 ºС. Облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер юго-западный, западный 5 – 10 м/с.

Сургут: Днём -7 °С, ночью -8 °С, небольшой снег, ветер западный 4-5 м/с.

Нижневартовск: Днём -9 °С, ночью -8 °С, небольшой снег, ветер западный 4-5 м/с.

Нефтеюганск: Днём -7 °С, ночью -7 °С, небольшой снег, ветер западный 4-5 м/с.

Когалым: Днём -8 °С, ночью -15 °С, небольшой снег, ветер западный 3-4 м/с.

Опасные и неблагоприятные явления природы не прогнозируются. Геомагнитная обстановка спокойная, вероятность магнитной бури маловероятна.