Число заболевших коронавирусом в Югре на 13 декабря 2020 года увеличилось на 234 человека Фото: pixabay.com

По данным на 13 декабря 2020 число заболевших коронавирусом в Югре увеличилось на 234 человека в 22 муниципальных образованиях. Таким образом, количество подтвержденных случаев с начала пандемии составило 37249. Активных случаев – 3816, за весь период выздоровели 32964 человека, 469 умерли.

Больше всего заболевших – в Сургуте (33), Ханты-Мансийске (24) и Нижневартовске (26).

Фото: Оперштаб Югры