Число заболевших коронавирусом в Югре на 12 декабря 2020 года увеличилось на 231 человека Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 12 декабря 2020 года. За последние сутки в Югре зарегистрирован 231 новый случай коронавируса в 22 муниципальных образованиях. Общее число заражений составило 37 015, из них 32 720 выздоровело, сейчас болеют 3831 человек, 464 человека скончались.

Коронавирус в Югре. Фото: Оперштаб Югры

Оперативная информация по коронавирусу в Югре. Фото: Оперштаб Югры

Всего же в России по данным на 12 декабря 2020 за сутки заболели ещё 28 137 человек в 95 регионах России, в Москве зарегистрировано 6622 новых эпизодов заболевания.