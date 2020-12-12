Сургутянин потерял документы, а через несколько дней ещё и деньги Фото: pixabay.com

В Сургуте возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, которое совершили против 42-летнего мужчины. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, некоторое время назад мужчина потерял документы и дал объявление о их пропаже в Интернете, указав номер своего мобильника.

Спустя какое-то время ему позвонил неизвестный и сообщил, что нашел документы. Правда, за их возвращение он попросил денежное вознаграждение – 5 тысяч рублей. Деньги ему предложили перевести через электронный перевод.

Мужчина был уверен в достоверности информации, поэтому внес через платежный терминал на счет абонентского номера необходимую сумму. После этого мошенник перестал выходить на связь.

Теперь неизвестному грозит до двух лет лишения свободы.