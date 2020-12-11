Лемуры, суррикаты и скунс улетели из Сургута в зоомагазины Москвы и Пензы Фото: pixabay.com

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО-Югре досмотрели в международном аэропорту Сургута сразу 28 экзотических животных. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в числе «пассажиров»: два кошачьих лемура, скунс, четыре сурриката, пять беличьих обезьян, восемь нильских крыланов, две носухи, две циветты и четыре алтайские белки.

Все животные раньше жили в сургутском контактном зоопарке, а теперь они отправятся в зоомагазины Москвы и Пензы.

Сотрудники Россельхознадзора проверили ветеринарные сопроводительные документы на животных, после чего отправили их в пункт назначения.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что нарушения в сфере земельного законодательства выявил государственный инспектор управления Россельхознадзора на территории округа. Во время проверки выяснилось, что на территории не используется для сельскохозяйственного производства два земельных участка на территории Кондинского района общей площадью 9,6 га.