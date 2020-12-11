Бывшего замглавы поселка Таежный, выписавшего самому себе премию, ждет суд

Фото: СО СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Югре завершено расследование уголовного дела в отношении экс-заместителя главы администрации поселка Таежный Советского района. Мужчина обвиняется сразу по двум статьям – «Присвоение чужого имущества с использованием служебного положения» и «Превышение должностных полномочий».

Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по ХМАО-Югре, обвиняемый, будучи и.о. главы Таежного, решил улучшить свое материальное положение. 13 сентября 2017 он выписал себе премию за счет бюджетных средств и получил более 96 тысяч рублей, причинив ущерб бюджету Таежного.

В январе 2018 года мужчина решил выслужиться перед действующей в тот момент главной поселения, которая находилась в отпуске. Превысив должностные полномочия, он подписал распоряжение и договор о передаче по договору соцнайма жилья действующей главе Таежного. Также он подписал договор о приватизации квартиры, зная, что глава и её семья – не малоимущие и не имею право на получения жилья по договору соцнайма. На основании указанных распоряжений и договоров он совершил незаконное отчуждение квартиры кадастровой стоимостью более 750 тысяч рублей.

Свою вину обвиняемый признал и возместил причиненный ущерб. Однако дело все равно отправлено в суд.