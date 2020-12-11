Сургутская нефтяная компания задолжала работникам 56 миллионов рублей Фото: pixabay.com

Следственным отделом по городу Сургут по материалам проверки федерального законодательства, поступившим от прокурора города, возбуждено уголовное дело по невыплате заработной платы работникам ООО «ЕВС».

Руководство ООО «ЕВС», предоставляющего услуги в области добычи нефти и природного газа? с июня 2020 года не выплачивало зарплату. В результате перед 132 работниками предприятия образовалась задолженность на сумму более 56 миллионов рублей.

Предприятие уже обратилось в суд с заявлением о банкротстве. Вместе с тем по уголовному делу проводится расследования и принимаются меры к возмещению задолженности. В офисе компании проводятся обыски, проверяется финансовая документация.

Как сообщил представитель предприятия после возбуждения уголовного дела, работникам уже перечислено более 39 миллионов рублей, из которых некоторым полностью возвращен долг, некоторым потерпевшим – частично. Часть работников, которые уже допрошены подтвердили поступление денег.