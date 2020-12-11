В Ханты-Мансийске назвали победителей конкурса «Лучший товар Югры» Фото: пресс-секретарь Главы города Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске назвали победителей конкурса «Лучший товар Югры». Торжественная церемония награждения состоялась во время выставки-форума товаропроизводителей региона, в связи с празднованием 90-летия со дня образования округа.

Победителем конкурса «Лучший товар Югры» в номинации «Рыба и рыбная продукция» стал АО «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский». Награду от имени губернатора вручил Глава окружного центра Максим Ряшин.

Рыбокомбинат является ровесником округа, в этом году также отмечает свое 90-летие. Предприятие занимается рыбодобычей на территории Ханты-Мансийского и Кондинского районов, перерабатывает и выпускает более сотни видов деликатесной рыбной продукции под брендом «Сделано в Югре».

Кроме того, в этом году впервые Премией Губернатора Югры награждали лауреатов в номинации «За вклад в развитие территориального маркетинга и брендинга Югры». Награды получил: житель Ханты-Мансийска Александр Пархоменко, автор бренда Кубка мира по шахматам 2019, соавтор концепции проекта «Арт-резиденция в Ханты-Мансийске».

А также за мастерство в народно-художественных промыслах отметили жительниц окружной столицы Ульяну Шульгину и Марию Эккерт. Ульяна Шульгина владеет технологией пошива одежды коренных народов, технологией аппликации ткань по ткани. А Мария - мастер изготовления изделий из ткани, кожи, бисера, сукна.