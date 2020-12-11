Житель Лангепаса хотел подзаработать, но лишился своих денег Фото: Татьяна Коркина

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 17 случаев мошенничества и краж с банковских карт. Жители региона лишились более 1 миллиона 700 тысяч рублей.

Лидером по ущербу за сутки стал Югорск. Пенсионеру позвонил мужчина, представился сотрудником Следственного управления Следственного комитета и сказал, что у расследует уголовное дело по некачественным БАДам, которые ранее заказывал югорчанин, и ему положена компенсация за моральный ущерб в сумме 450 тысяч рублей. Для того, чтобы получить выплату, пенсионеру необходимо перевести налог, пошлины и страховые взносы. Незнакомец продиктовал несколько номеров банковских карт, на которые югорчанин перевел более 650 тысяч рублей, находясь в салонах сотовой связи.

Также, пенсионерка из Югорска стала жертвой мошенника. Ей позвонил лже-сотрудник банка, сообщил, что на её имя оформили кредит, и для того, чтобы сохранить деньги, их необходимо перевести на резервные счета. Женщина последовала советам собеседника и лишилась свыше 500 тысяч рублей.

Житель Лангепаса получил сообщение с предложением подзаработать через внесение денег на счета группы в "Телеграм" для их «раскрутки» и последующего выведения на банковский счет с большими процентами. Молодой человек решил не упустить возможность легкого заработка и внес более 17 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела.