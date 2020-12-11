В Югре столкнулись «КамАЗ» и «МАЗ», оба водителя получили травмы Фото: ГИБДД России

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек получили травмы.

На 20 км автодороги «Сургут – Лянтор» в Сургутском районе 46-летний водитель, управляя автомобилем «КамАЗ», по предварительным данным, при перестроении, не уступил дорогу автомобилю «МАЗ», под управлением 35-летнего мужчины. В столкновения оба водителя получили травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками ГИБДД задержаны 4 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 3 – за отказ от медицинского освидетельствования, 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 19 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 9 – за нарушение требований к перевозке детей.

Окружная Госавтоинспекция напоминает водителям о соблюдении правил дорожного движения и скоростного режима.