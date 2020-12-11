В Югре выясняют причину задымления локомотива грузового поезда Фото: Уральское СУ на транспорте СК РФ

Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка по факту задымления локомотива грузового поезда.

Вечером 10 декабря 2020 года на 489 километре перегона Салым-Демьянка Свердловской железной дороги произошло задымления локомотива грузового поезда в составе 74 вагонов. Предварительная причина задымления - неисправность проводки. На место происшествия выехал пожарный поезд, задымление устранили, пострадавших нет. Причины случившегося выясняются.

А также следствеснными органами проводится осмотр места происшествия, локомотива, опрашиваются возможные очевидцы произошедшего, устанавливается сумма ущерба.

Мы писали ранее о том, как в Ханты-Мансийске совершил экстренную посадку самолет из Сургута. А также сообщали, что в Югре совершил экстренную посадку самолет до Урая.