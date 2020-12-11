В Югре убийце пенсионерки, пропавшей без вести два года назад, грозит 15 лет тюрьмы Фото: pixabay.com

Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела против 41-летнего жителя окружной столицы. Он обвиняется в совершении преступления по статье "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего".

Ночью 11 ноября 2018 года обвиняемый ехал на своем автомобиле из города Нягань в Ханты-Мансийск вместе с 79-летней знакомой жительницей города Красноуральск Свердловской области, с которой во время поездки у него возник конфликт. Пытаясь прекратить толчки со стороны женщины, которая мешала управлять автомобилем и отомстить за оскорбления с ее стороны, около 71 км до Ханты-Мансийска обвиняемый остановил автомобиль на трассе, вытянул женщину из салона автомобиля и с силой швырнул на дорогу. Из-за удара головой потерпевшая скончалась, после чего преступник перетащил ее тело в лес и уехал.

Женщина считалась без вести пропавшей, вплоть до мая 2020 года, когда в результате работы следователей вместе с уголовным розыском установлена причастность обвиняемого к ее исчезновению.

Помимо признательных показаний обвиняемого следователями собрано достаточно доказательств его вины, в том числе обнаружено тело потерпевшей и установлена причина ее смерти. По результатам расследования уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.