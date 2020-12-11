Число заболевших коронавирусом в Югре на 11 декабря 2020 года увеличилось на 227 человека Фото: pixabay.com

По состоянию на 11 декабря 2020 года в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 36 784 случая новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 227 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете.

По клинической структуре: на момент выявления у 138 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 82 зафиксирована пневмония, у 7 человек зафиксировано бессимптомно.

Контакт установлен в 206 случаях, по 21 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 11 891, сняты с наблюдения – 102 188. За сутки на COVID-19 обследовано 5 002 человека, всего – 1 107 308 жителей региона.

Первые в списке по заболеваемости: Сургут – 32; Нижневартовск – 29; Ханты-Мансийск – 26; Нефтеюганск – 17; Нягань – 15; Нефтеюганский район – 12; Советский район – 12; Урай – 11; Сургутский район – 10.

Далее идут: Мегион – 8; Когалым – 7; Югорск – 7; Ханты-Мансийский район – 7; Пыть-Ях – 6; Белоярский район – 6; Октябрьский район – 5; Кондинский район – 5.

В конце списка: Березовский район – 4; Лангепас – 3; Нижневартовский район – 3; Радужный – 2.

К сожалению 164 пациента находятся в тяжелом состоянии, 101 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки скончались от коронавируса 6 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 460 человек.

Но есть и хорошие новости: за сутки вылечились 284 человека, за весь период пандемии выздоровели после болезни 32 475 югорчан.