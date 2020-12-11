В Нижневартовске арестовали молодых наркосбытчиков Фото: УМВД России по г. Нижневартовску

Сотрудниками УМВД России по г. Нижневартовску задержаны двое молодых людей, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Оба участника преступления 18-летние парни. У одного из них при себе обнаружены 40 свертков с порошкообразным веществом. В дальнейшем в районе улицы 9П были обнаружены еще 40 свертков с синтетикой.

Экспертиза показала, что в обоих случаях изъятое содержит в своем составе наркотическое средство мефедрон (58 граммов) и психостимулятор Альфа-PVP массой 9,961 грамма.

У второго подозреваемого был изъят сотовый телефон с координатами «клада». После проверки информации оперативники обнаружили еще 40 свертков с мефедроном массой более 59 граммов. Оба подозреваемых рассказали, что решили таким способом заработать денег.

В отношении каждого наркосбытчика возбуждены уголовные дела. Раньше в поле зрения правоохранительных органов молодые люди не попадали, в настоящее время официально не работают. Молодые люди под арестом. Ведется следствие.