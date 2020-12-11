Погода в Югре на 11 декабря 2020 года: местами небольшой снег Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 11 декабря: Днём температура воздуха -10,-15 ºС, в западных районах до -5 ºС, на востоке до -25 ºС. Ночью -12,-17 ºС, на востоке округа -22,-27 °С. Переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер западный 5 – 10 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -10,-12 ºС, ночью -13,-15 ºС. Переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 5 – 10 м/с.

Сургут: Днём -9 °С, ночью -10 °С, небольшой снег, ветер южный 2 м/с.

Нижневартовск: Днём -17 °С, ночью -13 °С, пасмурно, небольшой снег, ветер юго-восточный 2 м/с.

Нефтеюганск: Днём -10 °С, ночью -11 °С, небольшой снег, ветер юго-западный 2-3 м/с.

Когалым: Днём -17 °С, ночью -13 °С, небольшой снег, ветер юго-восточный 2-3 м/с.

На Руси в старые времена говорили, что если в свой день сойка прилетит к окну и станет у него кричать, то это добрый знак. Мудрый человек, услышав такой сигнал, выйдет из дома и последует за птичкой. Считалось, что сойка может показать дорогу к счастью.