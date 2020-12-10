У спасателей в Сургуте появился первый в регионе автомобиль радиационной и химической разведки Фото: ГУ МЧС ХМАО-Югре

В Сургуте в специализированной пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров появился новый автомобиль радиационной и химической разведки.

Спецчасть считается самым современным подразделением в регионе и выполняет задачи, которые несколько шире чем в обычной пожарно-спасательной части. Специалисты подразделения составляют основу аэромобильной группировки, готовой за 12 часов подготовится и отправится в любую точку округа для автономной работы в зонах ЧС. Сотрудники часто привлекались к тушению природных пожаров и ликвидации последствий паводка в Югре.

Одной из особенностей подразделения является наличие в штате группы химразведки, что позволяет работать в условиях, где присутствуют опасные химические вещества.

Раньше на вооружении группы химразведки стояли переносные приборы, теперь есть и современный специализированный автомобиль, с помощью которого мониторинг некоторых видов загрязнения можно проводить даже в движении.

В Главном управлении МЧС России по Югре ведется работа по совершенствованию технического оснащения пожарно-спасательных подразделений. В этом году новая техника поступила в гарнизоны практически всех муниципалитетов.