В Югре временно закрыли салон красоты и магазин из-за нарушений мер профилактики COVID-19 Фото: pixabay.com

Несмотря на широкую огласку последствий несоблюдения мер предупреждения распространения COVID-19 в Нягани продолжают выявляться нарушения.

Няганским городским судом вынесено решение о приостановлении работы одного из салонов красоты города Нягань. В порядке наказания салон прекратит оказание услуг на 7 суток.

Причиной временного закрытия салона послужили нарушения профилактики новой коронавирусной инфекции: отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха, не использовались маски, перчатки и дезинфицирующие/антисептические средства, не в полном объеме проведены дезинфекционные мероприятия, в том числе дезинфекции оборудования и инвентаря, нарушение срока самоизоляции.

Также во время рейда, проведенного сотрудниками администрации г.Лангепаса, выявлен магазин "Атлант", где предприниматель, не обеспечил комплекс мер профилактики ОРВИ и COVID-19.

А именно: не велись журналы входного контроля, отсутствовали записи о проведении термометрии сотрудников магазина и график влажной уборки помещения. Отсутствовали в наличии дезинфекционные средства для проведения текущей дезинфекции помещений магазина, а технические средства для обеззараживания воздуха в присутствии людей представлен рециркулятором, которых не был подключен и не использовался по назначению. Для уборки торгового зала и туалета использовался один комплект уборочного инвентаря.

Решением Лангепасского городского суда предприниматель признан виновным и ему назначено наказание в виде приостановления работы магазина, сроком на 9 суток.