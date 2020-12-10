В Югорсих колониях провели конкурс православной живописи «Явление» Фото: пресс-служба УФСИН России по ХМАО-Югре

В УФСИН по ХМАО – Югре подвели итоги конкурса православной иконописи «Явление» среди осужденных «Не числом, а смирением», который был организован в рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы.

Конкурс проводился Синодальным отделом Московской Патриархии по тюремному служению совместно с ФСИН России. В этом году тема конкурса: «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа». Главная цель конкурса – обеспечить конституционное право осужденных на свободу совести и свободу вероисповедания, а также сформировать у осужденных уважение к духовным ценностям и историческому наследию православной культуры.

В конкурсе участвовали работы, выполненные осужденными в колониях, исповедующими православие. Принимались произведения станкового искусства, в которых художник отражает нравственные, духовные проблем современного общества. Работы выполнялись в трех видах изобразительной техники: масло, акварель, графика.

Комиссия в составе представителей УФСИН и епархиального отдела по тюремному служению протоиерея Георгия Кошелева определила победителя. Им стал осужденный Б. из ФКУ ЛИУ-17 с работой "Благоверный князь Александр Невский" (г. Сургут).

Победителей, в том числе авторов лучших работ в номинациях наградят почетными грамотами Ханты-Мансийской и Сургутской епархии Русской Православной Церкви. Лучшие работы отправятся в Москву для участия во Всероссийском финальном этапе конкурса православной живописи осужденных, итоги которого будут подведены на Рождественских чтениях.