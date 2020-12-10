В Югре возбуждено дело о незаконной продаже икры амурского осетра Фото: pixabay.com

Следственными органами Уральского СУ на транспорте СК России в отношении 41-летнего жителя города Сургута возбуждено уголовное дело по статье "незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу и охраняемых международными договорами Российской Федерации".

Житель города Сургута незаконно купил икру амурского осетра, относящегося к семейству осетровых, принадлежащего к видам, занесенного в Красную книгу Российской Федерации. После чего, в здании железнодорожного вокзала станции Сургут продал икру в объеме 0,5 килограмма за 15 тысяч рублей.

Следователем допрашиваются свидетели, по месту жительства подозреваемого проведен обыск, а также выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, мы писали ранее о том, как в Сургуте поймали браконьеров, добывавших ценные породы рыб.