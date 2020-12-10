В Советском районе проводят занятия для пациентов, перенесших пневмонию Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Сотрудники Советской районной больницы проводят занятия для пациентов, перенесших пневмонию. Период восстановления после перенесенного заболевания может занимать от месяца до года.

По словам заведующей отделением физиотерапии Юлии Кармановой, для пациентов, переболевших пневмонией, составляется индивидуальный план реабилитации, который включает в себя комплекс различных процедур, в том числе физиотерапевтических, ЛФК, дыхательную гимнастику и другое.

- Для пациентов, перенесших пневмонию, первостепенное значение имеет лечебная физкультура. Лечебная гимнастика помогает быстрее восстановиться и позволяет вспомнить, как правильно должны работать легкие. — говорит инструктор-методист по лечебной физической культуре Юрий Твердохлебов. Он также добавил, что важно полностью соблюдать рекомендации врачей и не прекращать занятия в домашних условиях до полного выздоровления.

Кроме того, сотрудники Советской районной больницы разработали реабилитационные мероприятия для занятий в онлайн-формате.

- Очень хорошо, что организованы такие занятия. Конечно, пока еще тяжеловато все выполнять, но я стараюсь. Действительно легче становится. Даже бодрость какая-то появилась, — делится своими впечатлениями жительница г. Советский.