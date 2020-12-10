В Югре пострадали девушки, выпрыгнув на большой скорости из машины похитителей Фото: Татьяна Коркина

Следственным отделом по городу Сургут возбуждено уголовное дело о похищении 2 жительниц города.

Вечером 4 октября 2020 года 25-летнюю сургутянку в социальной сети молодой человек пригласил в гости под предлогом знакомства. Когда девушка подходила к месту встречи, несколько мужчин затащили ее в автомобиль, удерживая в котором несколько часов возили в окрестностях города, принуждая к сексу.

Через время похитители взяли телефон девушки и от имени девушки пригласили её 32-летнюю подругу встретиться. Когда та подошла к назначенному месту, около восьми часов вечера, ее также с силой затащили в автомобиль и увезли за пределы города Сургут.

В течение часа похитители катали сургутянок насильно удерживая в автомобиле, но в районе одной из улиц городского поселения Белый Яр девушки выпрыгнули из автомобиля. В результате падения на большой скорости одна из югорчанок получила травму головы, вторая – перелом ноги.

Похитителей задержали около одного из магазинов Белого Яра. Ими оказались 30-летний житель Сургута, а также 30-ти и 26-летний жители Белого Яра.

Похитители арестованы, Следователи проверяют, домогались ли преступники девушек во время поездки на автомобиле. Расследование продолжается.