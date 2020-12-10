В Сургуте столкнулись 4 автомобиля, пострадали люди Фото: ГИБДД России

За прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 6 ДТП, в которых 8 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пешеход.

В Сургуте в результате столкновения 4 автомобилей пострадали 3 человека. На 17 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» 55-летний мужчина, управляя автомобилем «Шевроле Авео», не справился с управлением, выехал на встречную полосу где столкнулся с автомобилем «УАЗ», который отбросило на «Ситроен», а последний – на движущийся позади «Форд Фокус». В результате аварии 55-летняя женщина-водитель и 44-летняя женщина-пассажир «Ситроен», а также водитель «Шевроле», получили травмы.

На территории региона сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 7 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 5 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде, 23 водителя наказаны за выезд на встречку, 20 – за перевоз детей без автокресел.

Госавтоинспекторы призывают югорчан быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, выбирать безопасную скорость движения, соблюдать правила дорожного движения.