Губернатор Югры поздравила жителей региона с 90-летием со дня образования округа Фото: официальная страница губернатора в социальной сети

Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила югорчан с 90-летием округа.

- Наш регион – территория сильных, открытых, надежных людей с добрым сердцем, огромным талантом. Благодаря усилиям поколений югорчан наш округ – самодостаточный регион, в котором реализуются масштабные проекты. Залог их успеха – югорский образ жизни, призвание делать родной регион сильным, успешным - сказала Наталья Комарова.

Губернатор округа также добавила, что в течение года вспоминали достижения первооткрывателей, основателей Западно-Сибирского топливно-энергетического комплекса. Легендарных геологов, нефтяников, газовиков, строителей и верили, что в Югре вырастут удобные для жизни города, что именно здесь будет один из самых передовых регионов нашей страны. Эта цель объединяет предыдущие поколения и всех современных югорчан.

Кроме того, в этом году исполнилось 60 лет с открытия первого нефтяного месторождения в Западной Сибири – Шаимского и 55-летие открытия трех уникальных месторождений – Мамонтовского, Аганского и Самотлорского. Эти месторождения стали незаменимыми для экономики страны.

В 1978 году в автономном округе добыт первый нефтяной миллиард, в нынешнем – 12 миллиардная тонна нефти. Каждая тонна связана с трудом сотен тысяч югорчан.

- В Год памяти и славы мы с особой теплотой чествуем героев Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда. Низкий поклон героям. Спасибо, что Вы с нами, мы помним о Вас всегда - продолжила Глава региона.

- Уважаемые югорчане, разрешите от Вашего имени поблагодарить Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Валентину Ивановну Матвиенко, Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Вячеслава Викторовича Володина, всех друзей и партнеров Югры за добрые, теплые поздравления и пожелания югорчанам - сказала губернатор.

В конце поздравления Наталья Владимировна добавила:

- Пусть все пожелания исполнятся. Мы всей душой любим Югорскую землю, наш родной дом, связываем с ней свою судьбу. С праздником Вас, дорогие земляки! С Днем рождения, Югра!