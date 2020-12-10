Число заболевших коронавирусом в Югре на 10 декабря 2020 года увеличилось на 224 человека Фото: pixabay.com

Число заболевших коронавирусом в Югре на 10 декабря 2020 года увеличилось на 224 человека. За весь период пандемии зарегистрировано и лабораторно подтверждено 36 557 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической структуре: на момент выявления у 139 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 75 зафиксирована пневмония, у 10 человек COVID-19 в бессимптомной форме.

Контакт установлен в 203 случаях, по 20 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 11 821, сняты с наблюдения – 102 090 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 5 384 человека, всего – 1 100 888 жителей округа.

Первыми в списке по заболеваемости: Нижневартовск – 32; Сургут – 30; Ханты-Мансийск – 24; Нягань – 16; Нефтеюганск – 15;Нефтеюганский район – 13; Урай – 13; Мегион – 10.

Далее идут: Советский район – 9; Когалым – 8; Сургутский район – 7; Октябрьский район – 7; Ханты-Мансийский район – 6; Пыть-Ях – 6; Югорск – 5; Березовский район – 5.

В конце списка: Радужный – 4; Кондинский район – 4; Белоярский район – 4; Лангепас – 3; Нижневартовский район – 3.

Состояние 160 пациентов тяжелое, 100 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 454 человека. Но есть и хорошие новости: за сутки выздоровели 279 человек, за весь период пандемии вылечились 32 191 югорчанин.