В Пыть-Яхе осудят мужчину за кражу денег с банковского счета знакомого Фото: pixabay.com

Прокурор г.Пыть-Яха утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления по статье "кража, совершенная с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину".

В августе 2020 года житель Пыть-Яха обратился к обвиняемому с просьбой пополнить счет своего мобильного телефона и дал ему свою банковскую карту. Мужчина установил на свой сотовый телефон приложение «Мобильный банк», ввел в него данные банковской карты потерпевшего и выполнил его просьбу.

Но имея доступ к банковскому счету злоумышленник пошел на преступление. С помощью мобильного приложения перевел деньги на другие банковские счета, причинив знакомому значительный материальный ущерб.

Уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание, которое может получить нарушитель закона - до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.