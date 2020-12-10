В Югре разыскивается мужчина, ведущий бродяжнический образ жизни Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следственным отделом по городу Сургут СУ СК России по ХМАО – Югре разыскивается Рыков С.Н., который 28 января.2020 в утреннее время ушел из производственного помещения ООО «МеталлПрофИзделия», расположенное по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 45/4, и проследовал в неизвестном направлении. До сегодняшнего дня место его нахождения не известно.

Рыков Сергей Николаевич родился 05 апреля 1979 года в деревне Большие-Килимары Горьковской области, не имеет постоянного места жительства на территории Югры, вел бродяжнический образ жизни, поэтому мог уехать в другой регион РФ.

Приметы пропавшего: рост 180 см.; худощавого телосложения; глаза темные; волосы короткие, прямые, русые (алопеция лобной части); кожа светлая. Особые приметы: имеются шрамы в лобной части голов и над верхней губой.

Всем кто мог видеть мужчину или что-то знающим о месте его нахождения необходимо обратиться в следственное управление по телефонам 8-950-502-74-52 (круглосуточно), 8(3462) 76-13-12 или 102.