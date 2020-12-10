Погода в Югре на 10 декабря 2020 года: ветер порывами до 15 м/с Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 10 декабря: Днём температура воздуха -4,-9 ºС, по востоку -10,-15 ºС. Ночью -8,-13 ºС, при прояснениях -17,-22 °С. Переменная облачность. Местами небольшой, по востоку умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Ветер северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -7,-9 ºС, ночью-9,-11 ºС. Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, западный 6-11 м/с.

Сургут: Днём -6 °С, ночью -13 °С, небольшой снег, ветер северо-западный 6-7 м/с.

Нижневартовск: Днём -7 °С, ночью -16 °С, небольшой снег, ветер северо-западный 6-7 м/с.

Нефтеюганск: Днём -7 °С, ночью -12 °С, пасмурно, небольшой снег, ветер северо-западный 6-7 м/с.

Когалым: Днём -8 °С, ночью -19 °С, пасмурно, небольшой снег, ветер северо-западный 6-7м/с.

От Знамения на Руси всегда ждали чего-то особенного, надеялись увидеть знаки, указывающие на судьбу, или хотя бы приметы на погоду. Люди внимательно смотрели в звездное небо, присматривались к полету птиц и поведению зверей, следили за облаками, слушали ветер… Говорили также, что если на рассвете этого праздника встать лицом к северному ветру, то он унесет все беды и печали.