Жителей Югорска порадуют ледяные фигуры известных героев "Союзмультфильма" Фото: Администрация города Югорска

В Югорске активно продолжается подготовка к празднованию Нового года. На прошлой неделе в центральном городском парке установили главную новогоднюю красавицу-ель, которую украсили 2 видами гирлянд и на днях украсят игрушками, в том числе, которые делают маленькие югорчане.

По традиции для югорчан готовится и ледовый городок, темой которого стали «Герои мультфильмов». Парк уже украшает скульптура «2021», а при входе югорчан встречают готовые фигуры Деда Мороза и Снегурочки. На детской площадке почти готов ледовый лабиринт. Уже монтируется небольшая горка, боковые стороны которой украшает композиция Малыша и Карлсона. А, скульптурная композиция «Трон» и игровой комплекс «Лабиринт «Чум» понравится маленьким посетителям ледового городка.

Так же городской парк украсят ледовые скульптуры из мультфильмов «Волк и заяц», «Кот Матроскин и пес Шарик», «Чебурашка и крокодил Гена», а также будет представлен сюжет с хоккейной баталии из мультсериала «Шайбу! Шайбу!». Позже во все фигуры вмонтируют подсветку.

Прогуляться среди ледяных скульптур и полюбоваться елью югорчане могут в любое время, а открыти ледового города пройдёт в день празднования юбилея Югры - 10 декабря. Чтобы не нарушать предписаний Роспотребнадзора, мероприятие будет в онлайн формате.