Жители поселков Талинка, Пальяново и Каменное при легкой форме COVID-19 могут лечиться в изоляторе

Жители поселков Талинка, Пальяново и Каменное при легкой форме COVID-19 могут лечится в изоляторе Фото: Администрация города Нягань

Жители поселков Талинка, Пальяново и Каменное при легкой или бессимптомной форме течения COVID-19 могут лечиться в изоляторе медицинского наблюдения в Нягани. Для пациентов там организовано комфортное пребывание с обязательным соблюдением санитарных мероприятий. Медицинское наблюдение за пациентами проводят сотрудники Няганской городской поликлиника. Медработники измеряют температуру, проводят забор мазков, при необходимости оказывают неотложную помощь.

Пациент находится в изоляторе до получения отрицательного результата лабораторного исследования на наличие COVID-19.

- Уважаемые пациенты, в очередной раз напоминаем вам: при посещении мест скопления людей - надевайте маску. По возвращению – мойте руки в теплой воде с мылом. При малейшем ухудшении самочувствия - вызывайте доктора на дом по номеру: 21020 или звоните специалистам на номера корпоративной сотовой связи, - призывает Глеб Садовский, заведующий Талинской врачебной амбулаторией.