Операция "Новый год": спасатели рассказали югорским школьникам о безопасности в праздничные дни Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Новогодние праздники - это пора массовых утренников, праздничных вечеров. Поэтому сотрудники МЧС России проводят профилактику и помогают уберечься от печальных последствий.

В рамках профилактической операции «Новый год» представители ведомства проводят занятия со школьниками. Так, в Лангепасе спасатели вместе с учащимися кадетского класса МЧС обсудили правила безопасности во время новогодних праздников.

Большую опасность для детей и подростков в этот период представляют пиротехнические изделия, которые школьники часто используют самостоятельно. В первую очередь, сотрудники МЧС рассказали, какие последствия могут быть, если использовать пиротехнику без контроля со стороны взрослых, баловаться с салютами и фейерверками. Далее разговор коснулся и главного символа праздника – новогодней елки. Как правильно устанавливать елку, какими игрушками елку украсить и какие гирлянды не вызовут возгорания.

Организаторы урока уверены, что ученики проведут предстоящие праздники и каникулы без происшествий и научат основам безопасности своих друзей и близких.