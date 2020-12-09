Жительница Сургута получила 8 лет тюрьмы за убийство собутыльника Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Доказательства, собранные следователями следственного отдела по городу Сургут признаны судом достаточными для вынесения приговора 46-летней местной жительнице. Она признана виновной в убийстве.

В ночное время с 5 на 6 декабря 2019 года находилась в квартире одного из домов по проспекту Мира в городе Сургут. В пьяной ссоре с 49-летним знакомым, который проживал в Омске и приехал на заработки, зарезала его.

Ссора между собутыльниками возникла из-за непристойных предложений мужчины, в ответ на которые женщина ударила его около 20 раз кухонным ножом в спину и шею. От полученных ран потерпевший скончался на месте происшествия.

После случившегося подсудимая вместе со своим сожителем, который во время убийства спал, уложила тело погибшего в дорожный чемодан, оставив его на балконе и планировала спрятать за пределами города. Однако, спустя 10 дней, поняла что не может вынести тело, уложенное в чемодан, из дома и отвести его в лес, злоумышленница сообщила в полицию о совершенном убийстве.

Приговором Сургутского городского суда подсудимая признана виновной в совершении убийства и ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.