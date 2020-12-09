Югорчанин зарегистрировал 10 человек в несуществующем доме Фото: pixabay.com

В Нижневартовске местный житель предстанет перед судом за фиктивную постановку граждан на учет в несуществующем доме. Прокуратура города утвердила обвинительный акт по уголовному делу.

Проведённое расследование показало, что 25-летний житель Нижневартовска, не собираясь предоставлять свою собственность для проживания людям, потому что на самом деле не имел никакой жилплощади, с сентября 2019 г. по октябрь 2020 г. фиктивно зарегистрировал 10 человек по адресу своего дачного участка.

Во время проверки, проведенной сотрудниками правоохранительных органов, выяснилось, что дом, по которому зарегистрированы эти 10 граждан, не существует.

В настоящее время уголовное дело направлено в мировой суд для принятия дальнейшего решения и наказания обвиняемого.

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