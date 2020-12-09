Танцовщицы Ханты-Мансийска готовятся к новогодним концертам без зрителей Фото: ЮграМегаСпорт

Наступает время долгожданных итоговых выступлений и праздничных утренников. Воспитанницы Центра танца «Натали», занимающиеся на базе Ледового дворца спорта в Ханты-Мансийске готовятся к новогоднему выступлению, которое состоится 20 декабря в Центре развития теннисного спорта. В этому году спортсменки будут выступать без зрителей.

- Без выступлений и зрителя очень тяжело, особенно если ты человек творческий, ведь нужна обратная отдача, чтобы струна была всегда натянута. Но мы все равно надеемся, ждем, когда наконец-то сможем выйти на большую сцену, — сказала руководитель Центра Наталья Рогина.

В настоящий момент воспитанницы студии танца готовятся к новогоднему выступлению, которое пройдет при пустых зрительских местах, но руководители Центра все же придумали, как поделиться своим творчеством и сделать подарок родителями и родными. Они решили заснять концертную программу и в течение недели после выступления, всё смонтировать, и показать гостям. В новом 2021 году, спортсменки и их наставница надеются отправиться на конкурс в Казань, а также отметить десятилетие студии праздничным концертом, который были вынуждены отменить в мае этого года.