Житель Мегиона хотел улететь в город Орел, но его планы сорвали мошенники Фото: Татьяна Коркина

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 11 фактов мошенничества и краж с банковских карт. Жители региона лишились более 470 тысяч рублей.

Пенсионерке Сургута позвонил мужчина и представился сотрудником социальной службы, рассказал, что женщине положен перерасчет пенсии на сумму в 24 тысячи рублей. Звонивший пояснил, что для получения денег югорчанке нужно сообщить данные банковской карты. Пенсионерка поверила собеседнику и продиктовала реквизиты, а также кодовое слово, тем самым предоставив доступ к своему личному кабинету «Онлайн банк». После чего мошенники сняли с её счета свыше 30 тысяч рублей.

Житель Мегиона хотел улететь в город Орел, но его планы сорвали мошенники. На сайте-двойнике мужчина ввел реквизиты банковской карты для оплаты авиа билетов. После чего с его карты пропали деньги в сумме 75 тысяч рублей.

В Нижневартовске местная жительница хотела обновить гардероб. Для этого она зашла на страницу «Стильно-Дешево» в социальной сети и заказала две зимние куртки, оплатила 5 тысяч рублей переводом на «Киви-кошелек», но товар так и не получила.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.