Кража телефона, угон автомобиля: в Югре совершено 43 нарушения закона за прошедший день Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 43 преступления, по горячим следам раскрыто 20.

В городе Советский 3 молодых безработных парней, 20–летний и двое 19-летних, похитили с грузового автомобиля «Камаз», припаркованного во дворе, 4 аккумуляторные батареи. Стоимость краденного составила 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Полицейскими Сургутского района задержан 38-летний продавец, который в 22:00 продал бутылку водки. Мужчина признался в совершенном нарушении. Возбуждено уголовное дело. Продавец под подпиской о невыезде.

32-летний житель Нижневартовска решил прокатиться по ночному городу. Не имея собственного авто, он угнал во дворе жилого дома чужую машину «ВАЗ-21043». Владелец заметил пропажу, сообщил в полицию. Сотрудниками отделения уголовного розыска был задержан ранее судимый мужчина. Против нарушителя возбуждено уголовное дело.

В Нижневартовске, 21-летний молодой человек украл телефон стоимостью 55 тысяч рублей в салоне сотовой связи. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый под подпиской о невыезде.