В Югре прошел региональный конкурс лучших практик комплексной помощи людям с РАС Фото: пресс-служба КДЦ "Октябрь"

В Югре подвели итоги регионального конкурса «Лучшее муниципальное образование по предоставлению комплексной помощи людям с РАС и другими ментальными нарушениями» в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания. Организатор конкурса - Департамент социального развития округа.

Конкурсная комиссия объявила о том, что КДЦ «Октябрь» занял 2 место в номинации «Лучшая организация, предоставляющая услуги людям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, в сфере культуры».

На протяжении многих лет учреждение уделяет большое внимание организации культурного досуга людей с ограниченными возможностями здоровья, проводя различные мероприятия, в том числе благотворительные, реализовывая совместные проекты со специализированными учреждениями.. Особое внимание уделяется детям с особенностями в развитии, содействию их реабилитации и социализации, приобщению к культуре и творчеству.

КДЦ "Октябрь" сотрудничает с Ханты-Мансийским реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, Центром адаптивного спорта Югры, Региональной общественной организацией помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Солнце на ладони» и многими другими.

В планах продолжить работу, которая поможет в реабилитации и социализации детей с особенностями в развитии, развитие творческого потенциала, проведение благотворительных мероприятий, совместных проектов с семьями, воспитывающих детей с дополнительными потребностями.