Число заболевших коронавирусом в Югре на 9 декабря 2020 года увеличилось на 222 человек Фото: pixabay.com

По сообщению Оперативного штаба в Югре зарегистрировано 36 333 случая новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 222 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах.

По клинической структуре: на момент выявления у 152 пациентов наблюдались признаки ОРВИ, у 64 зафиксирована пневмония, у 6 человек – бессимптомно.

Контакт установлен в 202 случая, по 20 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 11 797 человек, сняты с наблюдения – 101 912. За сутки на COVID-19 обследовано 4 026 человек, всего – 1 093 586 жителей региона.

Первые в списке по заболеваемости: Сургут – 35; Нижневартовск – 26; Ханты-Мансийск – 21; Нягань – 17; Нефтеюганский район – 14; Урай – 14; Сургутский район – 12 Пыть-Ях – 12; Советский район – 11; Нефтеюганск – 10.

Далее идут: Мегион – 9; Когалым – 7; Югорск – 6; Октябрьский район – 6; Кондинский район – 6.

Закрывают список: Лангепас – 4; Нижневартовский район – 4; Березовский район – 4; Покачи – 3; Радужный – 1.

Состояние 151 пациента остаётся тяжелом, 98 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 451 человек. За сутки вылечились 363 человека, за весь период пандемии выздоровели – 31 912 югорчан.