В Нефтеюганске задержали водителя угнанного автомобиля Фото: ОМВД России по г. Нефтеюганску

В дежурную часть ОМВД России по г. Нефтеюганску обратился местный житель, который рассказал, что оставил свой автомобиль марки «ВАЗ-21043» возле подъезда своего дома, а позднее транспорт на месте парковки не обнаружил.

Во время розыска оперативники и полицейские патрульно-постовой службы на выезде из города задержали подозреваемого, которым оказался 32-летний нефтеюганец.

Мужчина признал свою вину и пояснил, что машину угнал, чтобы прокатиться.

В отношении подозреваемого следователями ОМВД России по г. Нефтеюганску возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством» и теперь молодой человек будет дожидаться своего наказания под подпиской о невыезде. Угонщик может получить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Мы писали ранее о том, как в Ханты-Мансийске задержаны за угон «шестерки» двое подростков.