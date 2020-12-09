Югорские врачи помогают пациентам с постковидными расстройствами памяти и депрессией Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

Врачи-неврологи БУ «Няганская городская поликлиника» работают над алгоритмами создания медицинской помощи пациентам с постковидными расстройствами памяти и депрессией. Самые распространенные проблемы, вызванные пандемией, с которыми сталкиваются неврологи тревожно-депрессивные расстройства, нарушения внимания и памяти у пациентов, переболевших COVID-19.

- Воздействие коронавируса на нервную систему до конца не изучено. Инфекция продолжает мутировать. Мы продолжаем следить за изменениями. К лечению и корректировке тревожно-депрессивных синдромов мы подходим индивидуально, руководствуясь историями болезней пациентов, - рассказывает Наталья Балашова, врач-невролог.

Новые технологии позволяют лечить заболевания нервной системы все более эффективно, но пораженные нервные клетки восстановлению поддаются плохо. Поэтому профилактика очень актуальна - нервы надо беречь смолоду. А в период пандемии – особенно, ведь нервная система управляет многими органами, поэтому эти патологии сказываются на физическом состоянии всего организма. Югорчанам, перенесшим COVID-19, стоит обратиться за консультацией к специалисту, если бывают частые головокружения, головные боли, обмороки, тремор конечностей, бессонница, депрессия, покалывания и онемение пальцев.