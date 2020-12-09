Погода в Югре на 9 декабря 2020 года: переменная облачность, изморозь Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 9 декабря: Днём температура воздуха -1,-6 °С, в восточных районах -10,-15 ºС. Ночью -7,-12 °С, в северных и восточных районах -19,-24 ºС. Переменная облачность. В большинстве районов небольшой снег, изморозь. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -4,-6 ºС, ночью-9,-11 ºС. Переменная облачность. Ночью небольшой снег, днем без осадков, изморозь. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Сургут: Днём -7, -6 °С, ночью -6 °С, небольшой снег, ветер северо-западный 3-5 м/с.

Нижневартовск: Днём -11, -14 °С, ночью -10 °С, небольшой снег, ветер западный 2-3 м/с.

Нефтеюганск: Днём -7 °С, ночью -6 °С, небольшой снег, ветер северо-западный 3-4 м/с.

Когалым: Днём -13 °С, ночью -7 °С, небольшой снег, ветер западный 4 м/с.

На Руси, чтобы предсказать погоду, ходили слушать воду в колодцах. Если ни плеска, ни шороха из колодца не было слышно, ждали спокойной зимы. Если же по воде шла рябь — это предвещало вьюги и бураны.