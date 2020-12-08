Госавтоинспекторы Пыть-Яха «засветили» защитные маски Фото: официальный сайт МВД РФ

Сотрудники Госавтоинспекции Пыть-Яха подготовили и раздали на улицах города десятки масок с световозвращающей лентой. Создание таких масок направлено на привлечение внимания общественности к теме безопасности в темное время суток.

В зимний период в Югре световой день значительно короче, что подвергает опасности пешеходов. Световозвращающие браслеты, значки, брелоки дети зачастую теряют и перестают носить. Защитные маски являются обязательным атрибутом в сегодняшних условиях жизни, поэтому Госавтоинспекторы решили дополнить их светоотражающими элементами и подарить жителям города.

В ходе акции сотрудники дорожной полиции разъясняли правила перехода проезжей части, особенно на нерегулируемых пешеходных переходах. Инспекторы призывали югорчан не нарушать правила и своим примером повышать культуру поведения в дорожной среде.

Участники мероприятия отметили, что светоотражающие маски помогут не только защитить, но и эффективно обозначить себя в темное время суток.