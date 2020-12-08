Югорчанка хотела снизить процент по кредиту, но стала жертвой мошенников Фото: pixabay.com/

В дежурную часть ОМВД России по Кондинскому району обратилась 47-летняя жительница Междуреченска, которая рассказала, что ей позвонила неизвестная девушка, которая представилась сотрудницей банка и предложила рефинансировать имеющийся у нее кредит, снизив процентную ставку. Женщина согласилась.

Для оформления договора мошенница попросила назвать данные банковской карты и пришедший код в смс, что потерпевшая и сделала. Спустя несколько секунд женщине пришло сообщение о списании со счета 53 тысяч рублей.

Полицейские напоминают югорчанам: никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщать свои персональные данные, логины, пароли и коды банковских карт. При получении сообщения от банка следует перезвонить на номер круглосуточной справочной службы, указанный на карте, а не на номер, с которого звонили якобы сотрудники банка.

О подозрительных ситуациях необходимо сообщать в ближайший отдел полиции лично или по телефону 102.