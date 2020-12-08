Гастрономический деликатес Югры в числе победителей конкурса "Вкусы России" Фото: скриншот russiantastes.ru

Гастрономический деликатес Югры – сосьвинская сельдь – вошел в число победителей первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», который проводился с 7 октября по 2 декабря.

Бренд «Сосьвинская сельдь» (ИП Давыдков Ю.В.) стал третьим в номинации «Ярмарка вкуса», уступив брендам «Вина Кубани» и «Вина Дона».

- Это нишевые и сочные товары, которым Роскачество готово оказать содействие в продвижении и популяризации среди потребителей, - отметил Руководитель Роскачества. Он также подчеркнул, что участники номинации стали «изюминками» региональных брендов.

Югру на конкурсе также представляли бренды «Югорские Дикоросы» (ООО «Регион-К), «Сургутский Хлеб» (ООО «Хлебозавод «Бояр»), «Сургутский живой шоколад» (Шоколадная фабрика Bioshokolife), «Югорская ягода» (ООО «Югорские традиции»).

Всего на конкурс поступило более 500 заявок из 79 регионов страны. Голосование за участников конкурса было организовано с 19 ноября по 2 декабря.