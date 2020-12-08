Полицейские Нефтеюганска проверили поднадзорных граждан Фото: ОМВД России по г. Нефтеюганску

В Нефтеюганске участковые провели профилактику правонарушений со стороны граждан, привлекавшихся к уголовной ответственности и состоящих на учетах в органах внутренних дел.

В рейдах участовали представители Добровольной народной дружины. Особое внимание обращалось на образ жизни, круг общения, источники дохода. Проверены соблюдения ограничений бывшими заключенными и нахождение в ночное время дома. На подучетных нефтеюганцев возложено и ограничение в посещении массовых мероприятий, а также они должны предоставлять информацию в надзорные органы при переезде на другое место жительства.

За один вечер полицейскими Нефтеюганска проверено 70 югорчан из указанной категории, выявлено шесть правонарушений. Например, в отношении двоих поднадзорных лиц участковыми уполномоченными составлены административные протоколы за невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре.

Всего за весь период оперативно-профилактического мероприятия полицейскими выявлено и зафиксировано 23 правонарушения со стороны проверяемых лиц.